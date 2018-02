POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Kind beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Sonntag, kurz vor 20 Uhr wollte ein 3-jähriges Mädchen die Käfertaler Straße in Mannheim zu Fuß überqueren und wurde hierbei von einem vorbeifahrenden Audi erfasst und verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte das Kind seiner Mutter über die Fahrbahn folgen, die Sicht war durch am Straßenrand geparkte Fahrzeuge eingeschränkt. Offensichtlich übersah die 47-jährige Audi-Fahrerin das Mädchen und erfasste es mit ihrem Fahrzeug. Das Mädchen musste mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfallaufnahmedienstes Mannheim dauern an.

