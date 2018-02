POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Einbruch in Erlöserkirche, Zeugen gesucht!

Mannheim-Gartenstadt (ots) - Am Wochenende wurde in die Erlöserkirche in der Waldstraße, Ecke Kasseler Straße eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Sakristei und durchwühlten Schränke und Schubladen der Kirche. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621 777690 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

