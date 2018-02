POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Mannheim-Seckenheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde ein 36-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der Mann überquerte gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Fußgängerampel in Höhe des Busbahnhofs in der Seckenheimer Hauptstraße bei Rotlicht und stieß dabei mit einer 50-jährigen Ford-Fahrerin zusammen, die in der Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Mannheim-Innenstadt unterwegs war. Dabei zog sich der 36-Jährige eine Platzwunde am Kopf sowie zahlreiche Körperprellungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme bis ca. 17 Uhr unterbrochen.

