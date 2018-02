POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Geburtstagsfeier einer 19-Jährigen endet unschön

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) - Einen unschönen Ausgang nahm die Geburtstagsfeier einer 19-Jährigen am Samstagabend im Stadtteil Schwetzingerstadt. Kurz nach 23 Uhr beschwerten sich Nachbarn über eine Ruhestörung ausgehend von der Geburtstagsfeier der 19-Jährigen in einem Anwesen in der Galileistraße. Durch eine Polizeistreife wurden die Feiernden zu Ruhe ermahnt und auf eine Beendigung der Party hingewiesen, sollten die Ruhestörungen fortdauern. Wenig später meldeten sich die Nachbarn erneut bei der Polizei, da die Feierwütigen nun vor ihrer Wohnung stünden und unentwegt klopften und klingelten. Durch die Beamten wurde nun die Feiergesellschaft zum Gehen aufgefordert. Dabei zeigte sich ein 27-jähriger Partygast völlig uneinsichtig und weigerte sich, zu gehen. Als er von den einschreitenden Beamten am Arm gepackt und aus der Wohnung geführt wurde, beleidigte er die Polizisten und widersetzte sich der Maßnahme. Er wurde daraufhin festgenommen und zum Polizeirevier MA-Oststadt gebracht. Er war leicht alkoholisiert, einen Alkoholtest verweigerte er. Als der nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen wurde, hatte sich im Foyer des Polizeipräsidiums ein Teil der Partygesellschaft versammelt. Beim Verlassen des Gebäudes ließen sie zahlreichen Unrat und Getränkeflaschen im Vorraum zurück.

Die Gastgeberin sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung entgegen. Gegen den uneinsichtigen 27-Jährigen wird wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

