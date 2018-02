POL-MA: Verkehrsunfall auf der BAB A6, in Höhe St. Leon-Rot

St. Leon-Rot (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Zwischen der Anschlussstelle Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf musste ein 45-jähriger Busfahrer auf der rechten Fahrspur aufgrund eines Staus bis zum Stillstand abbremsen. Ein 67-jähriger Opelfahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem Bus, der ohne Fahrgäste unterwegs war, hinten auf. Da der Pkw auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen zum Stehen. Da alle drei Fahrspuren von den beiden Unfallfahrzeugen blockiert waren, musste die Fahrbahn bis zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt bleiben. Es bildete sich ein Rückstau von sieben Kilometern. Gegen 19.45 Uhr konnten die beiden linken Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. *mm

