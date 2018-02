POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 2 Personen bei Unfall auf BAB 6 verletzt.

Walldorf (ots) - 2 verletzte Personen und 3 beteiligte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 24.02.2018 gegen 14:25 Uhr auf der BAB 6 (Höhe Walldorf / L 723) in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein Lkw-Fahrer übersah einen verkehrsbedingt haltenden Kleinstransporter und fuhr auf diesen auf. In der Folge wurde der Kleintransporter auf einen davor stehenden Kleinbus geschoben. Beide Insassen (32 und 54 Jahre)im dem Kleintransporter wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Durch den Unfall entstand ein Stau von 4 km Länge.

