POL-MA: 3 Verletzte bei Auffahrunfall

St. Leon-Rot (ots) - Gegen 12.51 Uhr bildete sich in Höhe der Gemarkung St. Leon-Rot auf der BAB A 5 in Fahrtrichtung Süden vermutlich wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen ein Stau. Während ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 65 Jahre alter Pkw-Fahrer aus den Niederlanden seinen Pkw abbremsen konnte, fuhr ein nachfolgender 73-jähriger aus Heidelberg mit seinem Pkw vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Niederländer auf. Durch den Aufprall wurde der Niederländer und seine Beifahrerin leicht verletzt. In dem mit 3 Personen besetzten Pkw des Heidelbergers wurde eine Person verletzt. Die Verletzten wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und ambulant behandelt. Eine Person wurde stationär aufgenommen. Der entstandene Sachschaden betägt ca. 20.000,-- EUR. Da ein Rettungshubschrauber eingesetzt war, wurde die Unfallstelle für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Während der Sperrung wuchs der Stau auf ca. 7 km an.

