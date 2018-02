POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Ältere Frau nach Unfall mit Straßenbahn tödlich verletzt.

Mannheim (ots) - Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall kam es am 24.02.2018 gegen 10:30 Uhr an der Haltestelle Carl-Benz-Straße in der Waldhofstraße. Eine 85 jährige Frau aus Mannheim überquerte unachtsam mit ihrem Rollator die Schienen und wurde dabei von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst und einige Meter mitgeschleift. Die Frau wurde zunächst in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb die Frau gegen 12:00 Uhr an ihren schweren Verletzungen. Der Straßenbahnführer erlitt einen Schock. Die Waldhofstraße war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen von 11:00 - 11.30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

