POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Auto fährt gegen einen Baum und bleibt auf der Seite liegen, eine leicht verletzte Person -Pressemeldung 1

Mannheim-Seckenheim (ots) - Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Freitag, gegen 13.40 Uhr ein Pkw in der Suebenheimer Allee zwischen dem Kreisverkehr Schwabenstraße Straße und L 597 gegen einen Baum und blieb in der Folge auf der Seite liegen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde hierbei der Fahrer des Pkw im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der verständigten Feuerwehr befreit werden. Nach bisherigem Stand wurde er mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang und -ursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, die Verkehrsunfallaufnahme läuft derzeit noch.

