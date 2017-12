POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag, 23.12.2017, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 22.00 Uhr in der Reinhard-Hoppe-Straße im Stadtteil Ziegelhausen einen geparkten Suzuki. Nach dem Zusammenstoß versuchte dieser zwar noch die Halterin des Suzuki ausfindig zu machen und hinterließ schließlich seine Handynummer am Scheibenwischer, war aber dann nicht mehr erreichbar. Eine Zeugin, die von dem Unbekannten angesprochen worden war, beschrieb ihn als Mann mittleren Alters. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kombi gehandelt haben. Mehr ist dazu nicht bekannt.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

