POL-MA: Mannheim-Rheinau: Ungewöhnlicher Unfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines ungewöhnlichen Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Rheinau ereignete. Ein 21-jähriger Mann war gegen 1.40 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Relaisstraße in Richtung Bahnhof-Rheinau unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Mutterstadter Straße wechselte er auf den Radweg und fuhr dort in Schrittgeschwindigkeit wenige Meter weiter. Als plötzlich ein unangeleinter Hund, vermutlich Dobermann, dicht vor dessen Motorrad auf den Radweg lief, stürzte auf dem mit Baustellensand verunreinigten Radweg und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Motorradfahrer sprach nach dem Sturz den Hundeführer an, der sich unweit des Tieres befand. Dieser war jedoch uneinsichtig und hielt den Motorradfahrer mit seinem Hund auf Abstand, bevor er mit dem Tier davonlief.

Der Mann mit dem Hund wird wie folgt beschrieben:

- ca. 35 bis 40 Jahre als - ca. 180 cm groß - schlanke Figur - kurze, helle Haare - schmales Gesicht - Spitze Nase - sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent - trug einen hellgrauen knielangen Mantel - war in Begleitung eines Mannes, der eine schwarze Kapuzenjacke trug

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

