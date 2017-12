POL-MA: Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch ins Vereinsheim, Zeugen gesucht!

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In das Vereinsheim des Vereins für Hundesport Ilvesheim wurde vergangenes Wochenende mehrfach versucht, einzubrechen.

Mindestens ein Täter versuchte in der Zeit zwischen Samstag 10:15 Uhr und Sonntag, 08:45 Uhr in das Gebäude am Freibad einzudringen. Dabei verletzte sich der Täter allerdings schwer und musste von seinem Vorhaben ablassen.

Der Täter suchte anschließend das Foyer einer in Mannheim in der Seckenheimer Hauptstraße befindlichen Bank auf, um seine Verletzungen zu verarzten. Bei diesem Vorhaben wurde der Mann von der Überwachungskamera gefilmt.

Er sieht wie folgt aus: West-/Mitteleuropäer, männlich, 1,70m groß, Jugendlicher oder Heranwachsender, bekleidet mit schwarzer Jacke, grauer Hose, schwarzem Pullover mit weißen Streifen und schwarzem Schuhwerk.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass bereits tags zuvor versucht worden war, in das Vereinsheim einzubrechen.

Personen, die Zeuge einer der Taten wurden, oder denen ein stark blutender junger Mann im Bereich Ilvesheim / Mannheim-Seckenheim auffiel, werden gebeten, die Polizei unter 06203/9305-0 anzurufen.

