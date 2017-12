POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung in der Innenstadt, Zeugenaufruf!

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zeugen für eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am frühen Sonntagmorgen, suchen die Ermittler des Bezirksdienstes des Polizeireviers Sinsheim.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es in einer Kneipe in der Sinsheimer Innenstadt gegen 05:30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen zweier Personengruppen. Als das Ganze schließlich in Tätlichkeiten auszuarten drohte, verwies der Wirt des Cafés fünf Personen der Gaststätte.

Nach Verlassen der Kneipe lief diese Personengruppe zu einer nahe gelegenen Bank, um sich dort Geld für ein Taxi zu "ziehen". Im Bereich des Karlsplatzes / Hauptstraße kam es dann zum erneuten Aufeinandertreffen mit der zweiten Personengruppe, welche zwischenzeitlich auch die Gaststätte verlassen hatte. Ein weiterer zunächst verbal ausgetragener Disput endete schließlich dergestalt, dass mehrere Personen aufeinander einschlugen. Dabei soll einer der Beteiligten auch ein Beil in der Hand gehabt haben. Zum Einsatz kam dieses allerdings nicht.

Gegenwärtig ermittelt die Polizei gegen insgesamt fünf junge Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell