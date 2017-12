POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Einbruch in Trauerhalle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) - Am Samstag, 23.12.2017 brachen unbekannte Täter in die Trauerhalle des Hauptfriedhofs im Stadtteil Wohlgelegen ein. Die Einbrecher schlugen zwischen 15 Uhr und 22 Uhr an der Trauerhalle eine Scheibe ein und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke und Spinde auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

