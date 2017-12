POL-MA: Mannheim-Almenhof: Versuchter Handtaschenraub, Zeugenhinweise erbeten!

Mannheim (ots) - Ein versuchter Handtaschenraub wurde der Mannheimer Polizei am frühen Freitagabend gemeldet.

Die Geschädigte, eine 66-jährige Mannheimerin, war gegen 17:30 Uhr als Fußgängerin in der Steubenstraße unterwegs. In Höhe des Anwesens Nr. 60 näherte sich von hinten ein bislang Unbekannter und versuchte der überraschten Frau die Handtasche zu entreißen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die Geschädigte auch zu Boden stürzte, die ganze Zeit über aber ihre Tasche festhielt. Vermutlich aufgrund der unerwarteten Gegenwehr und Hilferufen ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und verschwand ohne Beute Richtung Niederfeld / sonnige Au.

Die Überfallene, die leichte Verletzungen erlitt, ging erst am Folgetag zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Folgende Personenbeschreibung wurde erlangt: Täter war ca. 17 Jahre alt, 160cm groß, hatte einen dunklen Teint und sah südländisch aus. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats in Mannheim bittet eventuelle Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, die aufgrund der Personenbeschreibung Angaben zum Täter machen können, um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell