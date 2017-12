POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter klaut Tasche aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots) - Bereits am Freitagabend entwendete ein unbekannter Täter im Stadtteil Oststadt eine Damenhandtasche samt Inhalt aus einem abgestellten Fahrzeug. Die Geschädigte hatte ihren Renault Trafic während der Abbauarbeiten des Weihnachtsmarktes nahe ihres Standes auf dem Weihnachtsmarkt abgestellt. In der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 23.15 Uhr nahm ein Unbekannter die im Fahrzeug abgelegte Tasche an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei der Tasche handelt es sich um eine Damenhandtasche der Marke Gucci, in der sich eine Ray-Ban-Gleitsichtbrille, zwei Lesebrillen, eine Handytasche sowie ein Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe befanden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell