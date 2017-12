POL-MA: Airbag löst aus. In den Gegenverkehr gefahren

Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr war ein 67-jähriger Pkw Fahrer auf der K 4229 von Laudenbach in Richtung Heppenheim unterwegs. In Höhe der Dr.-Werner-Freyberg-Straße löste plötzlich der Airbag aus ungeklärter Ursache aus und nahm dem Renault-Fahrer jegliche Sicht. Dieser geriet daraufhin auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer konnte gerade noch nach rechts in die Böschung ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Renault landete ebenfalls in der Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die K 4229 voll gesperrt. Warum der Airbag ausgelöst hat, muss nun ein Kfz.-Sachverständiger klären.

