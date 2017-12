POL-MA: Gegen geparkte Autos geprallt

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr, kam ein 79-jähriger Pkw-Fahrer in der Beethovenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Pkw. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer gab an, dass ihm plötzlich übel geworden sei. Er wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Ulrich Auer

Telefon: 0621 174-3333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell