Schwetzingen (ots) - An rund 30 geparkten Autos sollen zwei 29 und 32 Jahre alte Männer in der Nacht von Freitag auf Samstag die Spiegel abgetreten haben. Zeugen hatte die beiden Vandalen beobachtet, wie sie mit ihren Fahrrädern an den Autos vorbeifuhren und dabei gegen die Spiegel traten. Die Tour der Verwüstung erstreckte sich vom Schwetzinger Schlossplatz über die L 630 bis nach Brühl. Dort konnte ein Täter gegen 04.00 Uhr von einem aufmerksamen Anwohner auf frischer Tat angetroffen und festgehalten werden. Sein Komplize wurde später im Rahmen der Fahndung festgenommen. Beide waren alkoholisiert. Einer der Männer durfte die Nacht in der Arrestzelle verbringen.

Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden, Tel. 06202 288-0.

