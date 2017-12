POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Randalierer beschädigt mehrere geparkte Autos und geht dann auf die Polizei los

Mannheim (ots) - Wegen mehrerer beschädigter Pkw wurden am späten Donnerstagabend mehrere Funkstreifen der Mannheimer Polizei in die Innenstadt gerufen.

Gegen 21:40 Uhr hatte ein bis dorthin Unbekannter in den T- und S-Quadraten an mehreren geparkten Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen. Dabei war er von aufmerksamen Zeugen beobachtet worden. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stieß im Zuge ihrer Fahndungsmaßnahmen schließlich im Quadrat K 3 / K 4 auf den Mann und konnte ihn zweifelsfrei identifizieren. Seiner Festnahme widersetzte sich der 20-jährige, in Hamburg gemeldete Mann aber tätlich, sodass er nicht nur mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen muss. Beim Transport zur Wache sperrte sich der Heranwachsende und trat mehrfach nach mehreren eingesetzten Beamten. Auch zu einzelnen Kniestößen kam.

Da er sich auch in den Räumen des Polizeireviers Innenstadt aufbrausend und aggressiv gebärdete, weiterhin um sich trat und auch spuckte, musste er die Nacht über in der Gewahrsamszelle der H-4-Wache verbringen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

