POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Klinik und Volkshochschule Automaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) - Am Donnerstag wurden in einer Klinik in der Röntgenstraße und in der Volkshochschule in der Luisenstraße mehrere Automaten aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hatte im Kellergeschoss der Klinik einen Getränkeautomaten aufgehebelt und aus der Geldkassette Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Tat muss sich zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Gleich zwei Automaten wurden in der Cafeteria der Volkshochschule aufgehebelt. Auch in diesem Fall entwendete der unbekannte Täter aus dem Kaffee- und dem Getränkeautomaten Bargeld in Höhe von über 350 Euro. Der Diebstahl wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr entdeckt. Da keine Einbruchsspuren festgestellt werden konnten, ist davon auszugehen, dass der Täter das Gebäude während der Öffnungszeiten betrat. Der entstandene Sachschaden schlägt mit mindestens 2.500 Euro zu Buche.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

