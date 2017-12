POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Unfall fordert zwei Verletzte und ca. 20.000 Euro Schaden

Mannheim-Wohlgelegen (ots) - Am Mittwoch gegen 22:45 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Käfertal zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos, bei dem beide Fahrer verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes zunächst auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des "Marktkauf" soll er dann plötzlich über eine durchgezogene Linie nach links gefahren sein, um zu wenden. Hierbei kollidierte er dann mit einem 31-jährigen Audi-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn in Richtung Innenstadt geschleudert und kamen dort zum Stehen. Beide Fahrer wurden vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und später zu weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

