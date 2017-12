POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unfall im Parkhaus - Verletzte Person und Schranke kaputt

Heidelberg-Altstadt (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es im Einfahrtsbereich des Parkhauses P 12 am Kornmarkt zu einem Unfall, wobei eine Person verletzt wurde. Als ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 14:20 Uhr in das Parkhaus einfahren wollte, rutschte er im Kurvenbereich aufgrund des feuchten Untergrundes zuerst gegen den Bordstein und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte durch die geschlossene Schranke und dann auch noch gegen den Mercedes eines 34-Jährigen. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro. Der Schaden an der Schranke wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Pressestelle

Maren Fink

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell