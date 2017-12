Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - An der Einmündung Muthstraße/Dührener Straße kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer von einem Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert wurde. Verursacht hatte den Unfall ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer, der beim Abbiegen von der Muth- in die Dührener Straße den Yamaha-Fahrer übersehen hatte. Der 17-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt werden mussten.

An der Yamaha entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Schaden am Peugeot schlägt ebenfalls mit ca. 2.500 Euro zu Buche. Die Beteiligten bzw. deren Angehörigen kümmerten sich selbst um das Entfernen der Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell