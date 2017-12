POL-MA: Mannheim-Neckarau/Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Indoor-Kinder-Spielhallen - Kommt gleicher Täter in Frage? Zeugen gesucht!

Mannheim/Eppelheim (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 10:30 Uhr bis Donnerstag, 13 Uhr, kam es in Mannheim-Neckarau und in Eppelheim zu zwei Einbrüchen in Indoor-Kinder-Spielhallen.

In der Rheingoldstraße in Mannheim-Neckarau hebelte ein bislang unbekannter Täter auf der Rückseite der Indoorhalle eine Terrassentür auf und gelangte über diese ins Innere. Mehrere Spielautomaten wurden von dem Unbekannten aufgebrochen, um das darin befindliche Bargeld zu stehlen. Bevor er dann wieder die Flucht ergriff, hebelte er im Kassenbereich eine Kasse auf und entnahm auch hier Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

In einem Indoor-Kinder-Spielplatz in der Wasserturmstraße in Eppelheim wurden ebenfalls mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Der unbekannte Täter hatte sich Zutritt ins Innere verschafft, indem er ein Fenster aufhebelte. Aus den Automaten wurde das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Über die Eingangstüre verließ der Einbrecher die Halle und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 bzw. beim Polizeiposten Eppelheim unter Tel.: 06221/766377 zu melden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nimmt ebenfalls Hinweise unter Tel.: 06221/3418-0 entgegen.

