POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Heddesheim (ots) - Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 12:40 Uhr, an der Kreuzung L631/K4236 ereignete. Beim Abbiegen von der K4236 auf die L631 hatte ein 73-jähriger Opel-Fahrer einem 20-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen und war infolgedessen mit diesem zusammengestoßen. Durch den heftigen Aufprall lösten in beiden Autos die Airbags aus, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Firma reinigte die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe.

