POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unbekannter bricht LKW auf und stiehlt aus Handschuhfach Wertgegenstände - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) - Eine blaue Bauchtasche, Bargeld, diverse Kunden- und Mitgliedskarten und weitere persönliche Wertgegenstände, erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmittag aus einem LKW, der in der Bellenstraße stand. Der Unbekannte brach das Schloss der Beifahrertüre auf und gelangte so ins Innere, wo er sich anschließend am verschlossenen Handschuhfach zu schaffen machte. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro machte er sich dann aus dem Staub. Die Tat muss sich zwischen 12:45 Uhr und 13 Uhr ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell