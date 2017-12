POL-MA: Mannheim-Oststadt: Vorsicht vor falschen Handwerkern! 83-Jährige in Wohnung bestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Eine 83-jährige Mannheimerin wurde am Donnerstag in ihrer Wohnung in der Mühldorferstraße bestohlen. Gegen 11:25 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstüre der Frau. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Während er die Seniorin im Badezimmer ablenkte, betrat dessen Komplize unbemerkt die Räumlichkeiten und nahm mehrere hundert Euro Bargeld und Schmuckstücke an sich. Als die Rentnerin dann das Bad verlassen wollte, stellte sich der vermeintliche Handwerker ihr in den Weg und drängte sie zu bleiben. Erst als die Geschädigte ihn am Arm zu Seite zog, entfernte sich der Dieb und ging in unbekannte Richtung flüchtig. Dessen Komplize hatte sich bereits mit dem Diebesgut im Wert von über 1.500 Euro aus dem Staub gemacht.

Die Rentnerin beschrieb den unbekannten Mann wie folgt: ca. 1,65 Meter groß, schlank, dunkler Teint, schwarze kurze Haare, sprach gebrochen Deutsch, hatte einen Drei-Tage-Bart, trug eine blaue Jeansjacke und eine blaue Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

