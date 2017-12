POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Männer außer Rand und Band

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Freitagmorgen wurden der Polizei mehrere Männer gemeldet, die am Kreisverkehr Walldorfer Straße/Hauptstraße randalieren würden. Ein Zeuge beobachtete kurz vor ein Uhr die Männer dabei, wie sie am und im Kreisverkehr Pflanzen und einen Gehwegbegrenzungspfosten herausrissen und umherwarfen. Dabei sollen sie von einer Person mit dem Mobiltelefon gefilmt worden sein. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten konnten am Tatort drei Männer angetroffen werden. Diese waren deutlich alkoholisiert. Der Zeuge erkannte einen der Männer als denjenigen, der gefilmt hatte. Auf dessen Handy konnte tatsächlich eine Aufnahme der Tat festgestellt werden. Das Gerät wurde sichergestellt. Gegen die jungen Männer im Alter von 31 und 32 Jahren wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

