POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall gebaut

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der L 722 bei Hockenheim. Ein 38-jähriger Mann befuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Ford die Autobahnausfahrt der A 61 an der Anschlussstelle Hockenheim. Beim Linksabbiegen auf die L 722 missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen Autofahrers, der auf der L 722 in Richtung Speyer unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich der 49-Jährige leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Feierabendverkehr durch Polizeikräfte an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

