Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Über Notruf wurde der Polizei am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr ein Gebäudebrand in der Altneudorfer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung des Polizeireviers Neckargemünd war die Freiwillige Feuerwehr Schönau bereits mit zwölf Mann vor Ort. Unterhalb des Anwesens befindet sich eine freistehende Holzgarage mit einem Baucontainer, in dem Abfälle gelagert sind.

Wie die ersten polizeilichen Untersuchungen ergaben, war es im Bereich des Containers zum Brandausbruch gekommen. Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell noch nicht möglich und auch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die gegen 22 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, mitzuteilen.

