POL-MA: Plankstadt: Fensterscheibe an Schule eingeschlagen - Wer kann Hinweise geben ?

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Scheibe eines Fensters der Humboldt-Grundschule im Antoniusweg schlug in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein und verschaffte sich so Zugang. An einer Brandschutztüre scheiterte der Unbekannte allerdings, so dass er von seinem Vorhaben abließ und flüchtete.

Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Der Hausmeister stellte am Donnerstagmorgen die beschädigte Scheibe fest und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen führen die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Tel.: 06202/288-0, mitzuteilen.

