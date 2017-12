POL-MA: Heidelberg: Beide Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit - Heidelbergerin verletzt sich und sucht selbstständig einen Arzt auf

Heidelberg (ots) - Ein 31-jähriger Seat Leon-Fahrer missachtete am Donnerstag kurz vor 15 Uhr an der Einmündung L 637/Grenzhöfer Weg die Vorfahrt einer ordnungsgemäß fahrenden Nissan-Fahrerin aus Heidelberg, so dass es zum Zusammenprall kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die Heidelbergerin klagte über Verletzungen und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

