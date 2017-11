POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht Banküberfall - Bankfiliale nicht geöffnet - Polizei rückt mit starken Kräften aus

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag kurz vor 9.30 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße geschlossen sei, obwohl sie geöffnet haben müsste. Zudem seien zuvor zwei Männer in die Bank gegangen. Nachdem eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Bank scheiterte, musste die Polizei vom Ernstfall ausgehen und umstellte mit starken Kräften verdeckt die Bankfiliale.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Filiale tatsächlich geschlossen war und sich keine Personen darin aufhielten. Die eingeleiteten Maßnahmen konnten eingestellt werden, insgesamt waren 19 Streifenfahrzeuge der Schutz- und Kriminalpolizei im Einsatz, der angeforderte Polizeihubschrauber konnte wieder abdrehen.

