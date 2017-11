POL-MA: Weinheim-Sulzbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Weinheim-Sulzbach (ots) - Am Donnerstag wurde zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in der Nördlichen Bergstraße, in Höhe des Dammwegs, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Während die Bewohner sich im Anwesen aufhielten, hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster auf und stieg über dieses in das Wohnhaus ein. Unbemerkt begab er sich in einen der Räume und entwendete eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und mehreren hundert Euro Bargeld. Anschließend ergriff er auf demselben Wege wie er hereingekommen war wieder die Flucht. Ob der Einbrecher noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließ, steht bislang noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell