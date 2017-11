POL-MA: Heidelberg: Unbekannter versucht vergeblich Schaufenster eines Uhrengeschäfts einzuschlagen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, gegen 3:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Uhrengeschäft am Marktplatz einzubrechen. Der Unbekannte schlug mehrmals vermutlich mit einem Stein gegen die Schaufensterscheibe und versuchte so an die hochwertige Ware zu gelangen. Nach mehreren Versuchen ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Scheibe wurde durch die massive Gewalteinwirkung so sehr beschädigt, dass die erneuert werden muss. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

