POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Technischer Defekt löst Brand in Gartenanlage aus - Hoher Schaden

Mannheim (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zum Freitag, gegen 2 Uhr, zu einem Brand in der Gartenanlage "In der Au" gerufen. Eine Solaranlage fing aufgrund eines technischen Defekts Feuer und griff auf eine Gartenlaube über, welche bis auf die Grundmauern niederbrannte. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, sodass niemand zu Schaden kam. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

