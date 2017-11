POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannter stiehlt VW Vento - Hinweise an die Polizei

Mannheim (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 16:40 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen VW Vento, der in der Dresdener Straße, in Höhe des Bitterfelder Wegs geparkt war. Wie der Unbekannte das Auto entriegelte, ist bislang unklar. Am VW ist das Kennzeichen MA-EY1903 angebracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

