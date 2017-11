POL-MA: Mannheim: Zwei komplette Rad-Reifen-Sätze gestohlen - Schaden ca. 3.000 Euro - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände einer Autohandelsfirma in der Straße Im Morchhof im Stadtteil Neckarau und entwendeten zwei komplette Rad-Reifen-Sätze. Dabei handelte es sich um AMG-Felgen in 18 bzw. 19 Zoll, der Diebstahl wurde am Donnerstagvormittag entdeckt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

