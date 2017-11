POL-MA: Mannheim/BAB 6: Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/BAB 6 (ots) - Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde der Polizei am Donnerstagabend gemeldet, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim unterwegs sei. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Mannheim konnte gegen 18.40 Uhr einen weißen Ford Pick-Up ausmachen, der auf der mittleren Fahrspur in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Viernheim fuhr. Bei der Hinterherfahrt konnten die Beamten beobachten, wie der Ford beinahe mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Auto zusammenstieß. Eine Kollision konnte nur durch Ausweichen und starkes Bremsen verhindert werden. Kurz vor dem Autobahnkreuz Viernheim konnte ein Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug, das den Ford zum Zwecke des Anhaltens überholte, auch gerade noch verhindert werden. Den Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug auf dem Parkplatz "Rennschlag" zu stoppen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch im Atem des 63-jährigen Fahrer des Ford. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. An seinem Ford waren zudem Unfallspuren vorhanden, die auf eine Kollision mit den Leitplanken schließen ließen. Eine mögliche Unfallörtlichkeit konnte bislang nicht ermittelt werden.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Polizei sucht Zeugen, sowie Geschädigte, die durch die Fahrweise des 63-Jährigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 zu melden.

