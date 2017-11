POL-MA: Mannheim: Weiteres hochwertiges Fahrzeug gestohlen; Tatzusammenhang aller drei Diebstähle dürfte gegeben sein

Mannheim (ots) - Wie im Laufe des Freitagvormittages bekannt wurde, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein weiteres, hochwertiges Auto gestohlen.

Zwischen 21 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagvormittag wurde ein brauner Porsche Cayenne, MA-TV 1968, gestohlen, der in der Belchenstraße geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von nahezu 100.000.- Euro.

Zusammen mit den beiden anderen hochwertigen Fahrzeugen wurden in der Nacht zum Freitag somit drei Fahrzeuge gestohlen, die einen Gesamtwert von rund 350.000.- Euro besitzen.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand dürfte ein Tatzusammenhang aller drei Diebstähle bestehen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444.

