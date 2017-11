Heidelberg (ots) - Erst wenige Wochen liegt der Einbruch in dieselbe Gartenbaufirma im Baumschulenweg zurück. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Bislang Unbekannte schlugen zunächst die Bewegungsmelder an den Garagentoren ab und versuchten diese zu öffnen: allerdings ohne Erfolg.

Desweiteren hebelten sie die Wagentüre eines auf dem Areal abgestellten Firmenfahrzeugs auf, entwendeten jedoch nichts und zogen ohne Beute wieder ab.

Angaben zur Schadenshöhe sind aktuell noch nicht bekannt. Die Tatzeit diesmal liegt zwischen Mittwoch, ca. 17 Uhr und Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

