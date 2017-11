POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Fahrradgeschäft - hoher Schaden - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - In den Ausstellungsraum eines Fahrradgeschäfts in der Straße "Im Schaffner" im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Türe Zugang.

Gestohlen wurden sechs hochwertige Fahrräder, darunter E-Bikes, ein Fat- sowie ein Mountainbike der Marken Herkules, Inizio, Ruvido bzw. Fuji. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte sich somit auf über 10.000 Euro belaufen. Als Einbruchszeit kommt Mittwochabend, 18 Uhr bis Donnerstagmorgen, 9 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder gar den Abtransport der Räder beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, aufzunehmen.

