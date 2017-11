POL-MA: Mannheim-Neckarau: Taschen aus Auto gestohlen

Mannheim (ots) - Die Scheibe eines auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Pfingstweidstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau abgestellten Autos schlugen am Donnerstagabend bislang Unbekannte ein und entwendeten zwei im Innern deponierte Taschen. In den Taschen befanden sich persönliche Ausweispapiere, mehrere hundert Euro Bargeld sowie Arbeitskleidung und Schlüssel für einen weiteren Wagen. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich aktuell nicht beziffern. Geparkt war das Auto zwischen 20 und 22 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

