POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Straßenbahn sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen; Verletzte bitte melden; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) - Durch einen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn der Linie 5 kam es am Freitagmorgen im Friedrichsring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Friedrichsring war bis gegen 8.50 Uhr für rund 90 Minuten in Richtung Wasserturm gesperrt. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten geregelt. Bis gegen 10.30 Uhr hatte sich die Verkehrslage wieder auf das übliche Maß normalisiert.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 59-jährige Fahrer eines Lkw-Zuges, das Teile eines Krans zu einer Baustelle transportieren wollte, zunächst auf dem Friedrichsring in Richtung Wasserturm unterwegs. Gegen 7.20 Uhr wollte er nach rechts in Richtung des Quadrats U 4 abbiegen und holte dabei zu weit aus. Er übersah dabei die nachfolgende Straßenbahn, weshalb eine über den Anhänger hinaus stehende Stahlkante des Krans in die Seite der Bahn stieß. Dadurch wurden Fensterscheiben und Metallteile der Straßenbahn zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 20.000.- Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Bahn voll besetzt. Der überwiegende Teil der Fahrgäste waren offenbar Schüler, die nach dem Unfall zum größten Teil die Bahn verlassen hatten. Bislang liegen lediglich Erkenntnisse über ein leicht verletztes Kind vor. Es ist allerdings zu erwarten, dass weitere Personen verletzt wurden, die aus der Bahn ausgestiegen und direkt zur Schule gegangen sind oder die sich zu ihrem Arbeitsplatz begeben haben.

Diese Personen werden dringend gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 06217174-4045 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell