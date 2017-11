POL-MA: Schriesheim: Mercedes beschädigt und weitergefahren

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen im Blütenweg in Höhe des Anwesens Nr. 16 geparkten blauen Mercedes rammte am Donnerstagvormittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer. Der Geschädigte parkte seinen Wagen, der Beschädigungen am hinteren, linken Kotflügel aufweist, zwischen 11.30 und 11.45 Uhr und hat nun einen Schaden von rund 2.000 Euro zu regeln. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und setzte die Fahrt fort. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt unter Tel.: 06201/10030 Hinweise entgegen.

