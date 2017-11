POL-MA: Mannheim: Zwei hochwertige Autos gestohlen; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Oststadt zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen.

Der vor einem Anwesen in der Kantstraße abgestellte schwarze Mercedes 560 Modell "Maybach" mit dem Kennzeichen, BB-WP 5254 sowie der auf dem Philosophenplatz geparkte BMW 535 GT mit dem Kennzeichen, S-WM 1114, haben einen Wert von insgesamt rund 250.000.- Euro.

Zeugen, die zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am Freitagmorgen, möglicherweise aber auch bereits in den Tagen und Nächten zuvor, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

