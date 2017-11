POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Durchlacher Straße ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernte der Unbekannt zunächst ein Eisengitter, das vor einem der Fenster angebracht war und brach dann das Fenster auf. Beim Entfernen des Gitters verwendete der Täter vermutlich einen Trennschleifer.

Die Höhe des Sachschadens und ob aus dem Haus Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

