POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer ausgebremst - bei Sturz leicht verletzt - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 631 zwischen Heddesheim und Ladenburg ereignete, sucht die Polizei. Der 17-jährige Fahrer einer Honda war in Richtung Ladenburg unterwegs, als ein nachfolgender Fahrer eines weißen Sprinters zunächst dicht auffuhr. Als der Zweiradfahrer in der 70 km/h-Zone auf die erlaubte Geschwindigkeit abbremste, überholte der Sprinterfahrer, scherte danach ein und bremste voll ab. Der 17-Jährige musste dadurch ebenfalls stark abbremsen. Dabei wurde er nach vorne über den Lenker geworfen und stürzte. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der Zweiradfahrer ging selbstständig ins Krankenhaus, er erlitt leichte Verletzungen. Zeugen, dien Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4045 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu melden.

