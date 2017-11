Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein Leimener Ford Galaxy-Fahrer missachtete nach Zeugenangaben am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/Rathausstraße das bestehende Rotlicht und stieß mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Straßenbahn zusammen. Sowohl am Auto als auch an der Straßenbahn entstand beträchtlicher Schaden, den die Polizei auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Der Ford war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit; glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

